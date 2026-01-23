Foire à tout à Conches-en-Ouche, 26.04.2026 Rue Yves Montand Conches-en-Ouche
Foire à tout à Conches-en-Ouche, 26.04.2026
Rue Yves Montand Gare de Conches Conches-en-Ouche Eure
Foire à tout organisée par le Club Cyclo conchois
Dimanche 26 avril 2026 de 7h à 18h
Parking de la gare de Conches-en-Ouche, rue Yves Montand
Buvette, restauration et toilettes sur place
Sans réservation pour les particuliers à partir de 7h, avec photocopie du justificatif de domicile et pièce d’identité.
Inscription et réservation obligatoire pour les professionnels au 06 82 00 01 53 avant le 20 avril 2026
3 € le mètre .
