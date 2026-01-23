Foire à tout à Conches-en-Ouche, 26.04.2026 Rue Yves Montand Conches-en-Ouche

Foire à tout à Conches-en-Ouche, 26.04.2026

Foire à tout organisée par le Club Cyclo conchois

Dimanche 26 avril 2026 de 7h à 18h

Parking de la gare de Conches-en-Ouche, rue Yves Montand

Buvette, restauration et toilettes sur place

Sans réservation pour les particuliers à partir de 7h, avec photocopie du justificatif de domicile et pièce d’identité.

Inscription et réservation obligatoire pour les professionnels au 06 82 00 01 53 avant le 20 avril 2026

3 € le mètre .

