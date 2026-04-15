Visite guidée de l’exposition Murano, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche

Visite guidée de l’exposition Murano Samedi 23 mai, 19h00 Musée du verre François Décorchemont Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Cette année, le musée met à l’honneur le verre du XXᵉ siècle (1920–1970), produit à Murano, l’île de Venise bien connue pour sa production verrière. Découvrez les pièces emblématiques et les productions variées réalisées sous la direction de différents directeurs artistiques, par des artistes ayant collaboré avec la manufacture, ainsi que par d’autres maîtres-verriers de l’île. Admirez leur créativité et laissez-vous surprendre par l’inventivité qui guide la démarche des maîtres-verriers de Murano.

Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr https://mobile.twitter.com/MuseeduverreFD;https://www.instagram.com/museeduverreconches/;https://www.facebook.com/MuseeduverredeConches/ Le musée du verre François Décorchemont, à Conches, présente des collections d’art verrier de la fin du XIXe siècle à nos jours dans les domaines des arts décoratifs, du vitrail et de la sculpture contemporaine. Présence de parking, rampe d’accès et ascenseur.

Cette année, le musée met à l’honneur le verre du XXᵉ siècle (1920–1970), produit à Murano, l’île de Venise bien connue pour sa production verrière. Découvrez les pièces emblématiques et les variées…

© Musée du Verre François Décorchemont