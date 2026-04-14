Démonstration verrière : techniques de la sculpture en verre au chalumeau par Verre & Flamme – Florianne Lataille, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche
Démonstration verrière : techniques de la sculpture en verre au chalumeau par Verre & Flamme – Florianne Lataille, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche samedi 23 mai 2026.
Démonstration verrière : techniques de la sculpture en verre au chalumeau par Verre & Flamme – Florianne Lataille Samedi 23 mai, 18h00 Musée du verre François Décorchemont Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Florianne Lataille évolue dans un univers très coloré et poétique, s’inspirant notamment d’Alice au pays des merveilles. Dans son atelier Verre & Flammes, à Chevry-Cossigny en Seine-et-Marne, elle crée tantôt des bijoux élégants, tantôt des réalisations pleines d’humour, et ses petites scènes sous cloche, qu’elle appelle ses mini-mondes, véritables univers délicats où le verre prend vie.
Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr https://mobile.twitter.com/MuseeduverreFD;https://www.instagram.com/museeduverreconches/;https://www.facebook.com/MuseeduverredeConches/ Le musée du verre François Décorchemont, à Conches, présente des collections d’art verrier de la fin du XIXe siècle à nos jours dans les domaines des arts décoratifs, du vitrail et de la sculpture contemporaine. Présence de parking, rampe d’accès et ascenseur.
Florianne Lataille évolue dans un univers très coloré et poétique, s’inspirant notamment d’Alice au pays des merveilles. Dans son atelier Verre & Flammes, à Chevry-Cossigny en Seine-et-Marne, elle et…
© Bénédicte Coussement
À voir aussi à Conches-en-Ouche (Eure)
- Foire à tout à Conches-en-Ouche, 26.04.2026 Rue Yves Montand Conches-en-Ouche 26 avril 2026
- Vél’Iton (V2703) Conches-en-Ouche Eure 1 mai 2026
- Sur la route de Compostelle Conches-en-Ouche Eure 1 mai 2026
- Visite guidée express : matières mélangées, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche 23 mai 2026
- Nuit Vénitienne au musée du verre Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche 29 mai 2026