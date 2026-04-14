Visite guidée express : matières mélangées, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche

Visite guidée express : matières mélangées Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Musée du verre François Décorchemont Eure

Durée 15 min, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Découvrez le mixte media, un choix artistique de faire dialoguer le verre d’autres matériaux : pierre, métal et papier. Cette rencontre crée des contrastes, des textures et des effets visuels uniques. Dans l’art verrier contemporain, les artistes montrent que le verre n’est plus seulement un matériau décoratif ou utilitaire : il devient un élément sculptural à part entière, capable de s’exprimer dans un langage artistique complexe, au même titre que la peinture, la sculpture ou la photographie.

Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr https://mobile.twitter.com/MuseeduverreFD;https://www.instagram.com/museeduverreconches/;https://www.facebook.com/MuseeduverredeConches/ Le musée du verre François Décorchemont, à Conches, présente des collections d’art verrier de la fin du XIXe siècle à nos jours dans les domaines des arts décoratifs, du vitrail et de la sculpture contemporaine. Présence de parking, rampe d’accès et ascenseur.

Découvrez le mixte media, un choix artistique de faire dialoguer le verre d’autres matériaux : pierre, métal et papier. Cette rencontre crée des contrastes, des textures et des effets visuels Dans le…

Musée du Verre François Décorchemont