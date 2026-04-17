Murano, Un siècle de verre (1920-2020), du 23.05 au 29.11.2026 Le V@l Conches-en-Ouche

Conches-en-Ouche

Murano, Un siècle de verre (1920-2020), du 23.05 au 29.11.2026

Le V@l 25 rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19

Fondée sur un savoir-faire ancestral, la production du verre de Murano s’inscrit au XXe siècle dans un vaste mouvement de modernisation artistique. Dès l’entre-deux-guerres, l’ouverture des verreries aux créateurs issus des arts décoratifs et de l’architecture favorise des collaborations inédites, marquées par l’expérimentation des matières et la réinterprétation des techniques traditionnelles. Dans les années 1950, alors que les œuvres de Murano sont présentées aux Biennales de Venise, cette modernité se traduit par une simplification des formes, une recherche de la pureté des volumes et une exploration de la couleur et de la transparence. À partir des années 1980, le verre s’oriente vers la création de pièces uniques, conçues comme des moyens d’expression personnelle. Réunissant plus de deux cents œuvres issues de collections publiques et privées, l’exposition met ainsi en lumière trente artistes majeurs du verre artistique de Murano, de 1920 à nos jours.

Exposition dans la salle Alfred Recours et dans la chapelle du musée. .

Le V@l 25 rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 90 41 musees@conchesenouche.com

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English : Murano, Un siècle de verre (1920-2020), du 23.05 au 29.11.2026

L’événement Murano, Un siècle de verre (1920-2020), du 23.05 au 29.11.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-04-14 par OT du Pays de Conches