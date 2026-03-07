Nuit Vénitienne au musée du verre Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche

Nuit Vénitienne au musée du verre

Musée du verre François Décorchemont 25 rue du Docteur Paul Guilbaud Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venise en Normandie Une soirée sous le signe de Murano et du Carnaval

Le Musée du verre de Conches et ses jardins se parent des couleurs de Venise pour une soirée exceptionnelle. Sous les arches millénaires de l’ancienne abbaye, laissez-vous ensorceler par l’univers du Carnaval vénitien masques étincelants, costumes baroques et lumières dorées transformeront le site en un décor digne de la Sérénissime. Une invitation à vivre une expérience unique, entre élégance intemporelle et effervescence festive et décalée.

L’éclat de Murano à l’honneur

À ne pas manquer l’exposition temporaire du musée François-Décorchemont, consacrée aux Verres de Murano, en partenariat avec le musée de Venise et des collectionneurs privés. Pour la première fois en Normandie, découvrez des pièces rares et sublimes, témoignages du savoir-faire légendaire des maîtres verriers vénitiens. Le musée restera ouvert en nocturne spécialement pour l’occasion, offrant une plongée dans l’art verrier, joyau du patrimoine italien.

Une soirée entre faste et magie

Dès la tombée de la nuit, les façades s’illumineront et un DJ set Electro Disco Vénitien , inspiré des bals masqués, animera la soirée, tandis que des bulles de savon géantes flotteront dans l’air, ajoutant une touche onirique. L’épicerie italienne de Conches en Ouche proposera antipasti et boissons pour prolonger le voyage des sens. .

Musée du verre François Décorchemont 25 rue du Docteur Paul Guilbaud Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 14 14 animations@conchesenouche.com

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English : Nuit Vénitienne au musée du verre

L’événement Nuit Vénitienne au musée du verre Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure