Conches-en-Ouche

Ysé avec la chorale Au cours de l’Iton et le quatuor Altaïs, 30 et 31.05.2026

Pôle culturel 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Ysé est une autrice-compositrice-interprète-multi instrumentiste de la nouvelle scène française, dont l’univers mêle délicatesse et modernité.

Sa musique navigue entre pop électro et chanson intime, portée par une voix douce et des arrangements épurés. À travers ses textes sensibles, elle explore les émotions, le temps qui passe et les fragilités humaines, avec une écriture à la fois poétique et accessible.

Son univers, à la fois mélancolique et lumineux, séduit par sa sincérité et sa capacité à toucher en profondeur.

Entourée du quatuor Altaïs et de la chorale Au cours de l’Iton, elle proposera une relecture vibrante de ses morceaux, dans un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique et d’émotion pure. .

Pôle culturel 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 07 34 17 64 choraleacdi@gmail.com

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English : Ysé avec la chorale Au cours de l’Iton et le quatuor Altaïs, 30 et 31.05.2026

L’événement Ysé avec la chorale Au cours de l’Iton et le quatuor Altaïs, 30 et 31.05.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Conches