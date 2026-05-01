Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026 Pôle culturel Salle de conférence Conches-en-Ouche
Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026 Pôle culturel Salle de conférence Conches-en-Ouche dimanche 17 mai 2026.
Conches-en-Ouche
Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026
Pôle culturel Salle de conférence 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Depuis les temps les plus reculés, on a attribué aux fossiles une origine surnaturelle, liée au ciel, aux astres, à la foudre et aux orages, avec une préoccupation constante de protection.
Ils ont donc fait l’objet de traditions diverses, d’interprétations et de croyances et ont souvent été institués en fétiches .
Quant aux minéraux, leur perfection géométrique et leurs teintes ont intrigué et fasciné depuis la préhistoire.
Souvent rattachés à des divinités et à des potentiels de guérison dans de nombreuses cultures, quelle est la part de vérité ? .
Pôle culturel Salle de conférence 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 85 43 78 30
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English : Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026
L’événement Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-02 par OT du Pays de Conches
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