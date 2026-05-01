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Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026 Pôle culturel Salle de conférence Conches-en-Ouche

Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026 Pôle culturel Salle de conférence Conches-en-Ouche dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Pôle culturel Salle de conférence

Adresse : 14 rue Jacques Villon

Ville : 27190 Conches-en-Ouche

Département : Eure

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Conches-en-Ouche

Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026

Pôle culturel Salle de conférence 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Depuis les temps les plus reculés, on a attribué aux fossiles une origine surnaturelle, liée au ciel, aux astres, à la foudre et aux orages, avec une préoccupation constante de protection.
Ils ont donc fait l’objet de traditions diverses, d’interprétations et de croyances et ont souvent été institués en fétiches .
Quant aux minéraux, leur perfection géométrique et leurs teintes ont intrigué et fasciné depuis la préhistoire.
Souvent rattachés à des divinités et à des potentiels de guérison dans de nombreuses cultures, quelle est la part de vérité ?   .

Pôle culturel Salle de conférence 14 rue Jacques Villon Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 85 43 78 30 

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English : Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026

L’événement Des pierres entre mythes et légendes, 17.05.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-02 par OT du Pays de Conches

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