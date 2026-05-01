Concert Alte Voce, 10.05.2026 Rue Sainte-Foy Conches-en-Ouche
Concert Alte Voce, 10.05.2026 Rue Sainte-Foy Conches-en-Ouche dimanche 10 mai 2026.
Conches-en-Ouche
Concert Alte Voce, 10.05.2026
Rue Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Cette rencontre entre la profondeur méditerranéenne des voix et la noblesse sonore des trompes crée un dialogue unique entre méditation et solennité, entre intime et majestueux.
Ce contraste harmonieux offre une expérience inédite pour le public et renforce l’identité singulière de l’évènement. .
Rue Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 76 62 12 30
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English : Concert Alte Voce, 10.05.2026
L’événement Concert Alte Voce, 10.05.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-02 par OT du Pays de Conches
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