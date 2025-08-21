Vél’Iton (V2703) Conches-en-Ouche Eure

Vél’Iton (V2703)

Vél’Iton (V2703) 27190 Conches-en-Ouche Eure Normandie

Surnommée rivière folle , l’Iton avec son cours d’eau sinueux et quelques fois surprenant, vous fera voyager.

Au départ d’Acquigny, découvrez lavoirs et moulins qui vous ramènent à l’époque industrielle. Après cette virée dans le passé, faites une halte pique-nique sur les magnifiques coteaux boisés. Vous apercevrez votre prochaine étape Évreux. Déposez votre vélo pour flâner dans les rues historiques et visiter la cathédrale gothique. Après cette pause citadine, poursuivez votre balade et regardez l’Iton devenir souterrain pendant quelques kilomètres. À Conches-en-Ouche, entrez par la rue des Moulins et admirez le donjon médiéval surplombant la cité. Pour terminer votre virée, empruntez l’ancienne voie de chemin de fer et rejoignez la Ferrière-sur-Risle. Ce charmant village vous accueillera avec ses maisons à colombages, construction typique de Normandie.

English : Vél’Iton (V2703)

Nicknamed the crazy river , the Iton, with its winding and sometimes surprising course, will take you on a voyage of discovery.

Starting out from Acquigny, discover washhouses and mills that take you back to the industrial era. After this trip back in time, take a picnic break on the magnificent wooded hillsides. Your next stop is in sight: Évreux. Drop off your bike to stroll the historic streets and visit the Gothic cathedral. After this city break, continue your ride and watch the Iton go underground for a few kilometers. In Conches-en-Ouche, enter the Rue des Moulins and admire the medieval keep overlooking the town. To complete your tour, take the old railroad line to La Ferrière-sur-Risle. This charming village welcomes you with its half-timbered houses, a typical Normandy construction.

Deutsch :

Der Iton, der auch als verrückter Fluss bezeichnet wird, hat einen gewundenen und manchmal überraschenden Wasserlauf, der Sie auf eine Reise mitnehmen wird.

Von Acquigny aus können Sie Waschhäuser und Mühlen entdecken, die Sie in das Industriezeitalter zurückversetzen. Nach diesem Ausflug in die Vergangenheit machen Sie einen Picknickstopp an den wunderschönen bewaldeten Hängen. Sie erblicken schon Ihre nächste Etappe: Évreux. Stellen Sie Ihr Fahrrad ab, um durch die historischen Straßen zu schlendern und die gotische Kathedrale zu besichtigen. Nach dieser Stadtpause setzen Sie Ihre Fahrt fort und beobachten, wie der Iton für einige Kilometer unterirdisch wird. In Conches-en-Ouche betreten Sie die Rue des Moulins und bewundern den mittelalterlichen Bergfried, der die Stadt überragt. Zum Abschluss Ihres Ausflugs fahren Sie auf der alten Eisenbahnstrecke nach La Ferrière-sur-Risle. Dieses charmante Dorf empfängt Sie mit seinen Fachwerkhäusern, einem typischen Bauwerk der Normandie.

Italiano :

Soprannominato il fiume pazzo , l’Iton, con il suo corso tortuoso e a volte sorprendente, vi porterà in un viaggio di scoperta.

Partendo da Acquigny, scoprirete lavatoi e mulini che vi riporteranno all’epoca industriale. Dopo questo viaggio nel tempo, fate una pausa picnic sulle magnifiche colline boscose. La prossima tappa è in vista: Évreux. Lasciate la bicicletta per passeggiare nelle strade storiche e visitare la cattedrale gotica. Dopo questa sosta in città, continuate a pedalare e osservate l’Iton che scende sottoterra per qualche chilometro. A Conches-en-Ouche, entrate dalla rue des Moulins e ammirate il torrione medievale che domina la città. Per concludere il tour, prendete la vecchia linea ferroviaria fino a La Ferrière-sur-Risle. Questo affascinante villaggio vi accoglie con le sue case a graticcio, tipiche della Normandia.

Español :

Apodado el río loco , el Iton, con su curso sinuoso y a veces sorprendente, le llevará en un viaje de descubrimiento.

Partiendo de Acquigny, descubra lavaderos y molinos que le transportarán a la era industrial. Tras este viaje en el tiempo, disfrute de un picnic en las magníficas laderas arboladas. Su próxima parada está a la vista: Évreux. Deje la bicicleta para pasear por las calles históricas y visitar la catedral gótica. Tras esta pausa urbana, continúe su paseo y contemple cómo el Iton se adentra unos kilómetros bajo tierra. En Conches-en-Ouche, entre por la rue des Moulins y admire la torre del homenaje medieval que domina la ciudad. Para terminar su recorrido, tome la antigua vía férrea hasta La Ferrière-sur-Risle. Este encantador pueblo le da la bienvenida con sus casas de entramado de madera, una construcción típica de Normandía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme