Sur la route de Compostelle Conches-en-Ouche Eure

Sur la route de Compostelle

Conches, capitale du Pays d’Ouche, vous dévoile les trésors cachés de son passé historique et vous emmène serpenter au fil de la secrète vallée du Rouloir, laissant découvrir la fraîcheur de ses rives et de jolis bijoux d’architecture rurale normande. C’est le souvenir d’une Normandie à la grâce toute féminine et au paysage onctueux que laisse au promeneur ce Pays si bien décrit par Jean de la Varende.

Conches, capital town of the Pays d’Ouche, reveals the hidden treasures of its past and leads you along the mysterious Rouloir valley, displaying its cool river banks and rural Norman architectural gems. This area leaves visitors with the memory of a graceful and feminine Normandy with a smooth landscape, which was so well depicted by Jean de la Varende.

Conches, die Hauptstadt des Pays d’Ouche, enthüllt Ihnen die verborgenen Schätze seiner historischen Vergangenheit und nimmt Sie mit auf einen Spaziergang durch das geheime Tal des Rouloir, wo Sie die Frische seiner Ufer und die hübschen Juwelen der ländlichen normannischen Architektur entdecken können. Dieses von Jean de la Varende so treffend beschriebene Land hinterlässt beim Wanderer die Erinnerung an eine Normandie mit weiblicher Anmut und einer cremigen Landschaft.

Conches, capitale del Pays d’Ouche, svela i tesori nascosti del suo passato storico e vi accompagna in un tour serpeggiante nella valle segreta del Rouloir, rivelando la freschezza delle sue rive e gli splendidi gioielli dell’architettura rurale normanna. È il ricordo di una Normandia con una grazia femminile e un paesaggio levigato che lascia al camminatore questo paese così ben descritto da Jean de la Varende.

Conches, capital del Pays d’Ouche, revela los tesoros ocultos de su pasado histórico y le lleva a recorrer el valle secreto del Rouloir, revelando la frescura de sus orillas y las bellas joyas de la arquitectura rural normanda. Es el recuerdo de una Normandía con una gracia femenina y un paisaje suave que deja al caminante con este país tan bien descrito por Jean de la Varende.

