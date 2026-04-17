Lauréats de la Biennale Peinture-Sculpture 2025, du 11.04 au 31.05.2026 Place Aristide Briand Conches-en-Ouche

Conches-en-Ouche

Lauréats de la Biennale Peinture-Sculpture 2025, du 11.04 au 31.05.2026

Place Aristide Briand Maison des Arts Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

La Ville de Conches-en-Ouche et sa Maison des Arts vous proposent un printemps tout en beauté…

Les 8 lauréats de la Biennale 2025 nous reviennent 4 peintres et 4 sculpteurs d’inspiration et de styles fort différents, dont les œuvres (beaucoup plus nombreuses, pour chacun, que lors de Biennale qui réunissait presque une quarantaine d’artistes) vous émerveilleront à nouveau.

LES PEINTRES

Patricia CRONIER-ZOHAR, avec ses dessins réalisés au stylo-bille, époustouflants de maîtrise tout autant que par la richesse de son imaginaire, nous offrira encore un voyage fabuleux dans son univers hors du temps, peuplé d’animaux fantasmagoriques…

Avec une grande sobriété, dans la forme comme dans les couleurs,

Inès DA SILVA FKATCHOUK propose un travail graphique tout en légèreté et en délicatesse pour traduire sa vision mystérieuse du visible, aux frontières de l’abstraction, entre apparition et disparition ( L. Duhamel).

Marc LEMOINE ne craint pas d’expérimenter son talent en s’attaquant aux sujets les plus classiques de la peinture paysages, natures-mortes (fruits, fleurs, poissons…), portraits. Mais il y affirme sa manière avec une véritable jubilation gestuelle qui capte et ravit le regard.

Les œuvres de Sophie MORISSE exercent un attrait aussi mystérieux qu’irrésistible ! Des fées-artistes ont dû se pencher sur son berceau pour lui donner ce pouvoir d’enchantement. Dans ses toiles somptueuses, elle fait cohabiter des personnages féminins et des animaux semblant sortis du pays des merveilles .

LES SCULPTEURS

Les humanoïdes inventés par Sophie DELPY sont très révélateurs de l’inquiétude de l’artiste devant la déshumanisation du Monde. Un peu paumés dans l’époque, ils semblent à la recherche de contact et de considération…Le public est prêt à leur en donner, avec de la tendresse en plus.

Avec une maîtrise et une originalité admirables, Bruno LEMEE donne corps à des animaux ou personnages en assemblant des matériaux inattendus le bois flotté et le fer en câble sont intimement liés pour constituer la chair, et restituer la vie, à travers le mouvement qui est superbement rendu.

Quand on s’appelle LEPERLIER et qu’on cède à la tentation de devenir sculpteur-verrier … le plus dur est de se faire un prénom ! Juliette y est déjà parvenue, par la pertinence de sa créativité, en imposant sa propre manière de dompter ce matériau exigeant pour lui donner forme, entre indétermination et possibilité .

L’étonnante sculptrice MACHAT vit une passion dévorante et brûlante avec l’acier et le feu…Une passion usante aussi, ce qui se conçoit bien au regard de ses oeuvres singulières c’est du lourd ! Chaque sculpture est un défi impressionnant la matière se plie à la volonté et à la témérité de cette artiste qui n’a pas choisi la facilité…

Ceux qui viendront pousser la porte de la Maison des Arts n’auront pas à regretter le voyage , entre rêve et réalité, proposé par ces guides de choix que sont les lauréats de la Biennale de Conches ! Même le jeune public est bienvenu il n’est jamais trop tôt pour découvrir les arts plastiques, et le plaisir des yeux, ça rend plus belle la vie… .

Place Aristide Briand Maison des Arts Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 76 42

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English : Lauréats de la Biennale Peinture-Sculpture 2025, du 11.04 au 31.05.2026

L’événement Lauréats de la Biennale Peinture-Sculpture 2025, du 11.04 au 31.05.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Conches