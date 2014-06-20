Randonnées dans le Pays de Conches, saison 2026 Office de Tourisme du Pays de Conches Conches-en-Ouche
Randonnées dans le Pays de Conches, saison 2026 Office de Tourisme du Pays de Conches Conches-en-Ouche samedi 20 juin 2026.
Conches-en-Ouche
Randonnées dans le Pays de Conches, saison 2026
Office de Tourisme du Pays de Conches 2 rue Pierre Mendès-France Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26
L’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir en randonnée tout l’été.
Randonnée du côté de La Ferrière-sur-Risle
Samedi 20 juin, à 14h
Parcours de 10 km
Durée moyenne 3h30
Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher
Samedi 25 juillet, à 14h
Parcours de 11 km
Durée moyenne 3h30
Randonnée du côté du Fidelaire
Samedi 29 août, à 14h
Parcours de 15 km
Durée moyenne 4h
Randonnée du côté de Conches-en-Ouche
Samedi 26 septembre, à 14h
Parcours de 15 km
Durée moyenne 4h
Tarif 5 €
INSCRIPTIONS
Office de Tourisme du Pays de Conches
2 rue Pierre Mendès-France 27190 Conches-en-Ouche
02 32 30 32 98
tourisme@conchesenouche.com .
Office de Tourisme du Pays de Conches 2 rue Pierre Mendès-France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98
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English : Randonnées dans le Pays de Conches, saison 2026
L’événement Randonnées dans le Pays de Conches, saison 2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays de Conches
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