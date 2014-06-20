Randonnées dans le Pays de Conches, saison 2026 Office de Tourisme du Pays de Conches Conches-en-Ouche

Conches-en-Ouche

Randonnées dans le Pays de Conches, saison 2026

Office de Tourisme du Pays de Conches 2 rue Pierre Mendès-France Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26

L’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir en randonnée tout l’été.

Randonnée du côté de La Ferrière-sur-Risle

Samedi 20 juin, à 14h

Parcours de 10 km

Durée moyenne 3h30

Randonnée du côté de Ferrières-Haut-Clocher

Samedi 25 juillet, à 14h

Parcours de 11 km

Durée moyenne 3h30

Randonnée du côté du Fidelaire

Samedi 29 août, à 14h

Parcours de 15 km

Durée moyenne 4h

Randonnée du côté de Conches-en-Ouche

Samedi 26 septembre, à 14h

Parcours de 15 km

Durée moyenne 4h

Tarif 5 €

INSCRIPTIONS

Office de Tourisme du Pays de Conches

2 rue Pierre Mendès-France 27190 Conches-en-Ouche

02 32 30 32 98

tourisme@conchesenouche.com .

Office de Tourisme du Pays de Conches 2 rue Pierre Mendès-France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98

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English : Randonnées dans le Pays de Conches, saison 2026

L’événement Randonnées dans le Pays de Conches, saison 2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays de Conches