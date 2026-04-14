Visite libre du jardin et potager hospitalier, Ehpad de Conches-en-Ouche – Résidence « Les Reflets d’Argent », Conches-en-Ouche

Visite libre du jardin et potager hospitalier Dimanche 7 juin, 14h00 Ehpad de Conches-en-Ouche – Résidence « Les Reflets d’Argent » Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Dans le cadre « des rendez-vous aux jardins », l’EHPAD de Conches va accueillir du Public de 14H00 à 17H00 afin de lui faire visiter le jardin et le potager et pouvoir ainsi répondre aux éventuelles questions.

Ehpad de Conches-en-Ouche – Résidence « Les Reflets d’Argent » 86 rue François Mitterrand, 27190 Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 02 32 26 55 00 D’un bâtiment classé au titre des monuments historiques, vieillissant et ne répondant plus aux attentes d’hébergement, la Résidence des Reflets d’Argent a été reconstruite et a ouvert ses portes le 14 Décembre 2019 proposant alors tout un panel de services.

La Résidence des Reflets s’inscrit dans un contexte de transition numérique et environnementale, tout en apportant un confort hôtelier de qualité. Proche des axes routiers majeurs, cet EHPAD connecté localement appelé « cyberEhp@D », s’inscrit au cœur d’un quartier riche et dynamique situé à proximité d’un centre commercial, d’un espace culturel et sportif (salle de spectacle, médiathèque, piscine,…) et d’un groupe scolaire (collège, primaire, centre de loisirs).

La Résidence des Reflets d’Argent – EHPAD de Conches est un établissement médico-social public de 187 lits et 100 places. Ce dernier propose un véritable parcours de prise en charge allant du domicile jusqu’à l’entrée en institution. Accessible par la rocade de Conches, l’établissement dispose de places de parking dans son enceinte.

Dans le cadre « des rendez-vous aux jardins », l’EHPAD de Conches va accueillir du Public de 14H00 à 17H00 afin de lui faire visiter le jardin et le potager et pouvoir ainsi répondre aux éventuelles…

Mr André MINYEMECK