Visite guidée : découverte des jardins du musée du musée du Verre François Décorchemont, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche

Visite guidée : découverte des jardins du musée du musée du Verre François Décorchemont Dimanche 7 juin, 14h00 Musée du verre François Décorchemont Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le musée du Verre à Conches vous invite à découvrir ses jardins : du jardin à la française au jardin associatif et participatif, offrant un superbe panorama sur la vallée du Rouloir.

Cette visite, placée sous le signe de la vue, se déroulera en présence d’Antoine Koning, créateur du jardin à la française et acteur du projet associatif, qui sera ravi d’échanger avec vous.

Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr Le musée du verre François Décorchemont, à Conches, présente des collections d’art verrier de la fin du XIXe siècle à nos jours dans les domaines des arts décoratifs, du vitrail et de la sculpture contemporaine. En voiture

De Paris, 115 km, A13 puis RN13 en dir. d’Evreux, puis D830 en dir. de Conches

De Rouen, 50 km, A13 puis RN154 en dir. d’Evreux, puis D830 en dir. de Conches

De Chartres, 80 km, RN154 en dir. de Dreux, puis D828 en dir. de Nonancourt, puis D50 en dir. de Damville, puis D140 en dir. de Conches

En train

Ligne Paris Saint-Lazare – Caen

Venez découvrir le jardin à la française du musée du Verre ainsi que le jardin communautaire de la ville de Conches, en présence d’Antoine Koning, jardinier paysagiste qui a créé le jardin à la situé…

© Dylan Liochon