De Conchae à Conches, 25.07.2026 Conches-en-Ouche
samedi 25 juillet 2026 · Conches-en-Ouche
Informations pratiques
Conches-en-Ouche
De Conchae à Conches, 25.07.2026
Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Revivez la très longue histoire de Conches-en-Ouche à travers une balade commentée de la Préhistoire à nos jours.
le trajet de 10km s’effectue en covoiturage autour de 9 arrêts pour une durée de 2h30.
Réservation obligatoire 06.85.43.78.30 .
Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 85 43 78 30
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English : De Conchae à Conches, 25.07.2026
L’événement De Conchae à Conches, 25.07.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Conches
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