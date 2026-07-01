Informations pratiques

Conches-en-Ouche

De Conchae à Conches, 25.07.2026

Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Revivez la très longue histoire de Conches-en-Ouche à travers une balade commentée de la Préhistoire à nos jours.

le trajet de 10km s’effectue en covoiturage autour de 9 arrêts pour une durée de 2h30.

Réservation obligatoire 06.85.43.78.30 .

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 85 43 78 30

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English : De Conchae à Conches, 25.07.2026

L’événement De Conchae à Conches, 25.07.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Conches