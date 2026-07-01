Festivités du 14 juillet Bal et feu d’artifices Benfeld
mardi 14 juillet 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
Festivités du 14 juillet Bal et feu d’artifices
rue de la Digue Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
L’Office Municipal des Fêtes, avec le soutien du Club Bushido et de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Benfeld, vous invite à célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale, festive et familiale !
Au programme
Soirée Tartes Flambées
Dès le début de soirée, profitez de délicieuses tartes flambées préparées sur place.
Bal populaire avec DJ Fred
Retrouvez l’ambiance des grandes fêtes d’été et dansez jusqu’au bout de la nuit sur les meilleurs rythmes du moment.
Grand feu d’artifice
À partir de 23h, laissez-vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique haut en couleurs qui viendra clôturer cette belle soirée de fête.
Entre amis ou en famille, rejoignez-nous nombreux pour célébrer ensemble le 14 juillet dans la joie et la bonne humeur ! .
rue de la Digue Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@ville-de-benfeld.fr
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English :
L’événement Festivités du 14 juillet Bal et feu d’artifices Benfeld a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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