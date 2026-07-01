Festivités du 14 juillet Fourchambault Salle polyvalente Fourchambault

Informations pratiques

Fourchambault

Festivités du 14 juillet Fourchambault

Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Festivités des 13 et 14 juillet dans la ville de Fourchambault

Le 13 juillet parc du docteur Faucher et salle polyvalente (3, rue du 4 septembre), à partir de 20h15.

Concert Alors on danse de la compagnie Double jeu avec la participation de l’association Syl’Dance avec jeux gonflables, feu d’artifice à la tombée de la nuit (22h30/22h45) et buvette proposée par le COS de Fourchambault

Le 14 juillet, devant le Monument aux Morts pour la Cérémonie commémorative à 11h

Informations au 03 86 90 99 07 .

Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 99 07

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English : Festivités du 14 juillet Fourchambault

L’événement Festivités du 14 juillet Fourchambault Fourchambault a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cap Grand Nevers