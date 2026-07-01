Festivités du 14 juillet Fourchambault Salle polyvalente Fourchambault
lundi 13 juillet 2026 · Salle polyvalente · Fourchambault
Informations pratiques
Fourchambault
Festivités du 14 juillet Fourchambault
Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Festivités des 13 et 14 juillet dans la ville de Fourchambault
Le 13 juillet parc du docteur Faucher et salle polyvalente (3, rue du 4 septembre), à partir de 20h15.
Concert Alors on danse de la compagnie Double jeu avec la participation de l’association Syl’Dance avec jeux gonflables, feu d’artifice à la tombée de la nuit (22h30/22h45) et buvette proposée par le COS de Fourchambault
Le 14 juillet, devant le Monument aux Morts pour la Cérémonie commémorative à 11h
Informations au 03 86 90 99 07 .
Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 99 07
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English : Festivités du 14 juillet Fourchambault
L’événement Festivités du 14 juillet Fourchambault Fourchambault a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cap Grand Nevers