Piriac-sur-Mer

Festivités du 14 juillet

Place des Caillonis et Port Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Que ce soit en famille ou entre amis, laissez-vous emporter par une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la bonne humeur !

Au programme

De 21h à minuit concert live avec le groupe All Access pour vous faire vibrer toute la soirée.

À 23h un magnifique feu d’artifice pour illuminer la nuit et clôturer la fête en beauté.

Ambiance garantie, sourires assurés… il ne manque plus que vous ! .

Place des Caillonis et Port Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festivités du 14 juillet Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44