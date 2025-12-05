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Festivités du 14 juillet Piriac-sur-Mer

Festivités du 14 juillet Piriac-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place des Caillonis et Port

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Festivités du 14 juillet

Place des Caillonis et Port Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Que ce soit en famille ou entre amis, laissez-vous emporter par une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la bonne humeur ! 

Au programme
De 21h à minuit concert live avec le groupe All Access pour vous faire vibrer toute la soirée.
À 23h un magnifique feu d’artifice pour illuminer la nuit et clôturer la fête en beauté.
Ambiance garantie, sourires assurés… il ne manque plus que vous !   .

Place des Caillonis et Port Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19  mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Festivités du 14 juillet Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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