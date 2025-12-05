Festivités du 14 juillet Piriac-sur-Mer
Festivités du 14 juillet Piriac-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.
Piriac-sur-Mer
Festivités du 14 juillet
Place des Caillonis et Port Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Que ce soit en famille ou entre amis, laissez-vous emporter par une soirée conviviale et festive placée sous le signe de la bonne humeur !
Au programme
De 21h à minuit concert live avec le groupe All Access pour vous faire vibrer toute la soirée.
À 23h un magnifique feu d’artifice pour illuminer la nuit et clôturer la fête en beauté.
Ambiance garantie, sourires assurés… il ne manque plus que vous ! .
Place des Caillonis et Port Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festivités du 14 juillet Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
À voir aussi à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Concours de dessins pour les enfants Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer 17 juin 2026
- Soirée Zen Saint Sébastien Piriac-sur-Mer 18 juin 2026
- Café Lecture Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer 19 juin 2026
- Fête de la musique Piriac-sur-Mer 20 juin 2026
- Repair Café au Malyga le Malyga Piriac-sur-Mer 25 juin 2026