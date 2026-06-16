FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Place du Foirail Rieumes

Rieumes

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Place du Foirail PLACE DU FOIRAIL Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête nationale à Rieumes.

Près d’un siècle après la prise de la Bastille, le 14 Juillet devient Fête Nationale et la Marseillaise l’Hymne officiel.

Depuis cette date, chaque année le 14 Juillet est célébré dans toute la France.

Rieumes célèbre la Fête Nationale ! .

Place du Foirail PLACE DU FOIRAIL Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 80 25 accueil@ville-rieumes.fr

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English :

Fête nationale in Rieumes.

L’événement FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Rieumes a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE