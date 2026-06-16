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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Place du Foirail Rieumes

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Place du Foirail Rieumes

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Place du Foirail Rieumes lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place du Foirail

Adresse : PLACE DU FOIRAIL

Ville : 31370 Rieumes

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rieumes

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Place du Foirail PLACE DU FOIRAIL Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13

Fête nationale à Rieumes.
Près d’un siècle après la prise de la Bastille, le 14 Juillet devient Fête Nationale et la Marseillaise l’Hymne officiel.
Depuis cette date, chaque année le 14 Juillet est célébré dans toute la France.

Rieumes célèbre la Fête Nationale !   .

Place du Foirail PLACE DU FOIRAIL Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 80 25  accueil@ville-rieumes.fr

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English :

Fête nationale in Rieumes.

L’événement FESTIVITÉS DU 14 JUILLET Rieumes a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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