RIEUMES SOUS LES ÉTOILES RIEUMES Rieumes
RIEUMES SOUS LES ÉTOILES RIEUMES Rieumes samedi 25 juillet 2026.
Rieumes
RIEUMES SOUS LES ÉTOILES
RIEUMES Allée de la Libération Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le festival Rieumes sous les Étoiles organisé par Les Chemins Buissonniers, vous donne rendez-vous au cœur de Rieumes pour une soirée mêlant arts, sciences et astronomie pour offrir à tous, petits et grands, une autre manière de regarder le ciel et de questionner notre place dans l’Univers.
Participation libre.
Informations au 06 70 31 38 37 .
RIEUMES Allée de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 70 31 38 37 communication@lescheminsbuissonniers.fr
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English :
The Rieumes sous les %C9toiles festival, organized by Les Chemins Buissonniers, invites you to the heart of Rieumes for an evening blending the arts, science, and astronomy—offering everyone, young and old alike, a new way to look at the sky and reflect on our place in the universe.
L’événement RIEUMES SOUS LES ÉTOILES Rieumes a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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