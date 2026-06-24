RIEUMES SOUS LES ÉTOILES RIEUMES Rieumes

Rieumes

RIEUMES SOUS LES ÉTOILES

RIEUMES Allée de la Libération Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le festival Rieumes sous les Étoiles organisé par Les Chemins Buissonniers, vous donne rendez-vous au cœur de Rieumes pour une soirée mêlant arts, sciences et astronomie pour offrir à tous, petits et grands, une autre manière de regarder le ciel et de questionner notre place dans l’Univers.

Participation libre.

Informations au 06 70 31 38 37 .

RIEUMES Allée de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 70 31 38 37 communication@lescheminsbuissonniers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rieumes sous les %C9toiles festival, organized by Les Chemins Buissonniers, invites you to the heart of Rieumes for an evening blending the arts, science, and astronomy—offering everyone, young and old alike, a new way to look at the sky and reflect on our place in the universe.

L’événement RIEUMES SOUS LES ÉTOILES Rieumes a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE