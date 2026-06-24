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RIEUMES SOUS LES ÉTOILES RIEUMES Rieumes

RIEUMES SOUS LES ÉTOILES RIEUMES Rieumes

RIEUMES SOUS LES ÉTOILES RIEUMES Rieumes samedi 25 juillet 2026.

Lieu
RIEUMES
Adresse
Allée de la Libération
Ville
31370 Rieumes
Département
Haute-Garonne
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Rieumes

RIEUMES SOUS LES ÉTOILES

RIEUMES Allée de la Libération Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le festival Rieumes sous les Étoiles organisé par Les Chemins Buissonniers, vous donne rendez-vous au cœur de Rieumes pour une soirée mêlant arts, sciences et astronomie pour offrir à tous, petits et grands, une autre manière de regarder le ciel et de questionner notre place dans l’Univers.
Participation libre.
Informations au 06 70 31 38 37   .

RIEUMES Allée de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 70 31 38 37  communication@lescheminsbuissonniers.fr

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English :

The Rieumes sous les %C9toiles festival, organized by Les Chemins Buissonniers, invites you to the heart of Rieumes for an evening blending the arts, science, and astronomy—offering everyone, young and old alike, a new way to look at the sky and reflect on our place in the universe.

L’événement RIEUMES SOUS LES ÉTOILES Rieumes a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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