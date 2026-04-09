Festivités et feu d’artifices à Sanguinet Place du marché Sanguinet
Festivités et feu d’artifices à Sanguinet Place du marché Sanguinet lundi 13 juillet 2026.
Sanguinet
Festivités et feu d’artifices à Sanguinet
Place du marché Allée Raba Sanguinet Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:59:00
Date(s) :
2026-07-13
Festivités du 13 août
Restauration, buvette et soirée dansante
Repas dès 19h
Menu
– entrée salade landaise ou pâté landais
– plat confit de canard frites ou saucisses frites
– dessert pastis landais avec crème anglaise
Inscription à venir via HelloAsso
Feu d’artifices à 23h
Jusqu’à 02h
Organisé par les Anciens du Rugby .
Place du marché Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Festivités et feu d’artifices à Sanguinet
L’événement Festivités et feu d’artifices à Sanguinet Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grands Lacs
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