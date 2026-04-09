Festivités et feu d’artifices à Sanguinet Place du marché Sanguinet lundi 13 juillet 2026.

Sanguinet

Festivités et feu d’artifices à Sanguinet

Place du marché Allée Raba Sanguinet Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Festivités du 13 août

Restauration, buvette et soirée dansante

Repas dès 19h

Menu

– entrée salade landaise ou pâté landais

– plat confit de canard frites ou saucisses frites

– dessert pastis landais avec crème anglaise

Inscription à venir via HelloAsso

Feu d’artifices à 23h

Jusqu’à 02h

Organisé par les Anciens du Rugby .

Place du marché Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Festivités et feu d’artifices à Sanguinet

L’événement Festivités et feu d’artifices à Sanguinet Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grands Lacs