Fest’Yves des enfants avec Trio des Champs Sens-de-Bretagne
Fest’Yves des enfants avec Trio des Champs Sens-de-Bretagne mercredi 13 mai 2026.
Sens-de-Bretagne
Fest’Yves des enfants avec Trio des Champs
Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-13
La Fest’Yves des enfants est une animation gratuite et un bal pour les enfants de 4 à 8 ans animé par Trio des Champs. Ce trio joyeux et un brin farceur invite les plus jeunes à venir passer un moment agréable, ludique et teinté de rires pour découvrir la musique bretonne. Il est possible également de venir en famille pour passer une agréable après-midi.
Une idée de sortie pour enfants gratuite organisée par le festival breton gratuit Fest’Yves dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026. .
Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 78 29 03
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L’événement Fest’Yves des enfants avec Trio des Champs Sens-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT 35 ADMIN