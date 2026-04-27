Sens-de-Bretagne

Fest’Yves des enfants avec Trio des Champs

Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

La Fest’Yves des enfants est une animation gratuite et un bal pour les enfants de 4 à 8 ans animé par Trio des Champs. Ce trio joyeux et un brin farceur invite les plus jeunes à venir passer un moment agréable, ludique et teinté de rires pour découvrir la musique bretonne. Il est possible également de venir en famille pour passer une agréable après-midi.

Une idée de sortie pour enfants gratuite organisée par le festival breton gratuit Fest’Yves dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026. .

Rue de la Madeleine Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 78 29 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest’Yves des enfants avec Trio des Champs Sens-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-27 par ADT 35 ADMIN