Informations pratiques

Montpellier

FÊTE À BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Allée Bonnier de la Mosson Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

LIVRET-JEU Fête à Bonnier de la Mosson . Partez en famille à la découverte du passé fastueux du domaine Bonnier de la Mosson. Pour les 8 11 ans.

Sur réservation obligatoire

Aidez François, fils de l’intendant du baron Joseph Bonnier de la Mosson, à organiser une magnifique fête au domaine Bonnier de la Mosson. Avec votre enfant de 8 à 11 ans, explorez ce site insolite aux portes de Montpellier accompagnés d’un guide et munis d’un livret de jeux pour mener à bien votre mission.

1h30

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

15h30

RDV

Allée Bonnier de la Mosson .

Allée Bonnier de la Mosson Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : FÊTE À BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

GAME BOOK Fête à Bonnier de la Mosson . Take the whole family on a voyage of discovery into the sumptuous past of the Bonnier de la Mosson estate. For ages 8 11.

L’événement FÊTE À BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER