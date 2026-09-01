FÊTE À BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
FÊTE À BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Allée Bonnier de la Mosson Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
LIVRET-JEU Fête à Bonnier de la Mosson . Partez en famille à la découverte du passé fastueux du domaine Bonnier de la Mosson. Pour les 8 11 ans.
Sur réservation obligatoire
Aidez François, fils de l’intendant du baron Joseph Bonnier de la Mosson, à organiser une magnifique fête au domaine Bonnier de la Mosson. Avec votre enfant de 8 à 11 ans, explorez ce site insolite aux portes de Montpellier accompagnés d’un guide et munis d’un livret de jeux pour mener à bien votre mission.
1h30
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
15h30
RDV
Allée Bonnier de la Mosson .
Allée Bonnier de la Mosson Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English : FÊTE À BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
GAME BOOK Fête à Bonnier de la Mosson . Take the whole family on a voyage of discovery into the sumptuous past of the Bonnier de la Mosson estate. For ages 8 11.
L’événement FÊTE À BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER
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