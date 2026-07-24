AGENDA · Calès
Fête à Calès Calès
samedi 8 août 2026 · Calès
Informations pratiques
Calès
Fête à Calès
Calès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-08
Programme 2026 en cours
Programme 2026 en cours
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Calès 46350 Lot Occitanie
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English :
2026 Program in Progress
L’événement Fête à Calès Calès a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Vallée de la Dordogne
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