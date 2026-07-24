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AGENDA · Calès

Fête à Calès Calès

samedi 8 août 2026 · Calès

Fête à Calès Calès

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
46350 Calès
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Calès

Fête à Calès

Calès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-08

Programme 2026 en cours

Programme 2026 en cours

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Calès 46350 Lot Occitanie  

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English :

2026 Program in Progress

L’événement Fête à Calès Calès a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Vallée de la Dordogne

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