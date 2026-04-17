Fête à la Ferme au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan

Loubersan

Fête à la Ferme au Domaine Rey

DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Cette année, la Fête à la ferme sera le jeudi 6 août. Quelques nouveautés cette année

Nouvelle date jeudi 6 août 2026

Horaires de 16h à 00h — une nocturne pour profiter pleinement de l’ambiance estivale, festive et gourmande sous les étoiles.

Toujours de nombreuses animations pour les petits et les grands.

Le soir un repas festif se déroulera avec au menu:

– melon au Floc de Gascogne, et pancetta de Porc Noir de Bigorre AOP

– burgers de Porc Noir de Bigorre, frites

– croustade à l’Armagnac et glace vanille artisanale

Et un menu enfant pour les moins de 10 ans.

Et différentes planches de tapas à partager et à découvrir sur place.

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DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

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English :

This year’s Fête à la ferme will take place on Thursday, August 6. New this year:

New date: Thursday, August 6, 2026

Times: from 4pm to midnight ? a nocturne to enjoy the festive, gourmet summer atmosphere under the stars.

Lots of entertainment for young and old.

In the evening, a festive meal will take place, with the menu featuring:

? melon with Floc de Gascogne, and pancetta from Porc Noir de Bigorre AOP

? Porc Noir de Bigorre burgers, French fries

? croustade with Armagnac and homemade vanilla ice cream

And a children’s menu for children under 10.

And various tapas platters to share and discover on the spot.

L’événement Fête à la Ferme au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65