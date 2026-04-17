Fête à la Ferme au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan
Fête à la Ferme au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan jeudi 6 août 2026.
Loubersan
Fête à la Ferme au Domaine Rey
DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Cette année, la Fête à la ferme sera le jeudi 6 août. Quelques nouveautés cette année
Nouvelle date jeudi 6 août 2026
Horaires de 16h à 00h — une nocturne pour profiter pleinement de l’ambiance estivale, festive et gourmande sous les étoiles.
Toujours de nombreuses animations pour les petits et les grands.
Le soir un repas festif se déroulera avec au menu:
– melon au Floc de Gascogne, et pancetta de Porc Noir de Bigorre AOP
– burgers de Porc Noir de Bigorre, frites
– croustade à l’Armagnac et glace vanille artisanale
Et un menu enfant pour les moins de 10 ans.
Et différentes planches de tapas à partager et à découvrir sur place.
.
DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year’s Fête à la ferme will take place on Thursday, August 6. New this year:
New date: Thursday, August 6, 2026
Times: from 4pm to midnight ? a nocturne to enjoy the festive, gourmet summer atmosphere under the stars.
Lots of entertainment for young and old.
In the evening, a festive meal will take place, with the menu featuring:
? melon with Floc de Gascogne, and pancetta from Porc Noir de Bigorre AOP
? Porc Noir de Bigorre burgers, French fries
? croustade with Armagnac and homemade vanilla ice cream
And a children’s menu for children under 10.
And various tapas platters to share and discover on the spot.
L’événement Fête à la Ferme au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65