Soirée guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan

Soirée guinguette au Domaine Rey

DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Rejoignez nous pour nos soirées grillades de Porc Noir de Bigorre AOP, où bonne humeur, convivialité et saveurs sont au rendez-vous !

Ce vendredi 17 avril 2026, dès 19h30, nous vous proposons une soirée guinguette en association avec le célèbre festival des Bandas à Condom !

Pour l’occasion, nous vous proposons une soirée pleine de vie et en musique avec une Banda en live.

Une belle occasion de s’amuser entre amis ou en famille en entendant le début du festival en mai !

Pour nous rejoindre:

Réserver dès maintenant votre place assise (placé) à table et concert.

Une fois sur place vous choisirez vos consommations sur la carte ci-dessous

Planche de charcuteries de Porc Noir de bigorre 18€

Grillade de Porc Noir de bigorre AOP et son accompagnement de saison 28€

Plat chaud de Porc Noir de Bigorre AOP, proposé en verrine façon grand-mère 13€

Dessert (crêpes maison, glaces de producteur Givré des près, …) 5€, au choix

Bière en pression à 3€, bière locale en bouteille 3,50€

Apéritif (spritz gascon, floc, Ricard) et Armagnac: de 3€ à 7€, au choix

Vin Rouge, Rosé, Blanc de 10€ à 30€ la bouteille et de 3,50€ à 6€ le verre, au

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DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for our grilled Porc Noir de Bigorre AOP evenings, where good humour, conviviality and flavour are the order of the day!

This Friday, April 17, 2026, starting at 7:30pm, we’re offering a guinguette evening in association with the famous Bandas festival in Condom!

For the occasion, we’re offering an evening full of life and music, with a live Banda.

A great opportunity to have fun with friends and family as the festival kicks off in May!

To join us:

Reserve your place at the table and concert now.

Once there, choose your drinks from the menu below:

Porc Noir de bigorre charcuterie board 18?

Grilled Porc Noir de bigorre AOP with seasonal accompaniments 28?

Hot dish of Porc Noir de Bigorre PDO, served in a grandma-style verrine 13?

Dessert (homemade crêpes, Givré des près ice cream, etc.) 5? your choice

Draught beer 3?, local bottled beer 3,50?

Aperitif (spritz gascon, floc, Ricard) and Armagnac: choice of 3? to 7?

Red, Rosé and White wines from 10? to 30? a bottle and from 3.50? to 6? a glass, by the glass

L’événement Soirée guinguette au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65