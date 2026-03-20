Soirée guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan
Soirée guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan vendredi 3 avril 2026.
Soirée guinguette au Domaine Rey
DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Rejoignez nous pour nos soirées grillades de Porc Noir de Bigorre AOP, où bonne humeur, convivialité et saveurs sont au rendez-vous !
Ce vendredi 3 avril 2026, dès 19h30, rejoignez-nous pour célébrer ensemble l’ouverture de la saison lors de notre première soirée guinguette !
Pour l’occasion, nous célébrerons notre premier partenariat avec un festival Welcome in Tziganie.
Nous vous proposons une soirée en musique avec la Fanfare Balkanique en live !
Une belle occasion de s’amuser entre amis ou en famille en ce début de printemps !
Réservation en ligne
Pour nous rejoindre:
Réserver dès maintenant votre place assise (placé) à table et concert.
Une fois sur place vous choisirez vos consommations sur la carte ci-dessous
Planche de charcuteries de Porc Noir de bigorre 18€
Grillade de Porc Noir de bigorre AOP et son accompagnement de saison 28€
Plat chaud de Porc Noir de Bigorre AOP, proposé en verrine façon grand-mère 13€
Dessert (crêpes maison, glaces de producteur Givré des près, …) 5€, au choix
Bière en pression à 3€, bière locale en bouteille 3,50€
Apéritif (spritz gascon, floc, Ricard) et Armagnac: de 3€ à 7€, au choix
Vin Rouge, Rosé, Blanc de 10€ à 30€ la bouteille et de 3,50€ à 6€ le verre, au choix
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for our grilled Porc Noir de Bigorre AOP evenings, where good humour, conviviality and flavour are the order of the day!
This Friday, April 3, 2026, from 7:30 pm, join us to celebrate the opening of the season at our first guinguette evening!
For the occasion, we’ll be celebrating our first partnership with a festival: Welcome in Tziganie.
The Balkan Fanfare will be playing live!
A great opportunity to have fun with friends and family in early spring!
Book online
To join us:
Reserve your seat at table and concert now.
Once there, choose your drinks from the menu below:
Porc Noir de bigorre charcuterie board 18?
Grilled Porc Noir de bigorre AOP with seasonal accompaniments 28?
Hot dish of Porc Noir de Bigorre AOP, served in a grandma-style verrine 13?
Dessert (homemade crêpes, Givré des près ice cream, etc.) 5? your choice
Draught beer 3?, local bottled beer 3,50?
Aperitif (spritz gascon, floc, Ricard) and Armagnac: choice of 3? to 7?
Red, rosé and white wine: from 10? to 30? per bottle and from 3.50? to 6? per glass, as desired
Alcohol abuse is dangerous for your health
L’événement Soirée guinguette au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65