Soirée guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan

Soirée guinguette au Domaine Rey

DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Rejoignez nous pour nos soirées grillades de Porc Noir de Bigorre AOP, où bonne humeur, convivialité et saveurs sont au rendez-vous !

Ce vendredi 3 avril 2026, dès 19h30, rejoignez-nous pour célébrer ensemble l’ouverture de la saison lors de notre première soirée guinguette !

Pour l’occasion, nous célébrerons notre premier partenariat avec un festival Welcome in Tziganie.

Nous vous proposons une soirée en musique avec la Fanfare Balkanique en live !

Une belle occasion de s’amuser entre amis ou en famille en ce début de printemps !

Réservation en ligne

Pour nous rejoindre:

Réserver dès maintenant votre place assise (placé) à table et concert.

Une fois sur place vous choisirez vos consommations sur la carte ci-dessous

Planche de charcuteries de Porc Noir de bigorre 18€

Grillade de Porc Noir de bigorre AOP et son accompagnement de saison 28€

Plat chaud de Porc Noir de Bigorre AOP, proposé en verrine façon grand-mère 13€

Dessert (crêpes maison, glaces de producteur Givré des près, …) 5€, au choix

Bière en pression à 3€, bière locale en bouteille 3,50€

Apéritif (spritz gascon, floc, Ricard) et Armagnac: de 3€ à 7€, au choix

Vin Rouge, Rosé, Blanc de 10€ à 30€ la bouteille et de 3,50€ à 6€ le verre, au choix

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

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DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for our grilled Porc Noir de Bigorre AOP evenings, where good humour, conviviality and flavour are the order of the day!

This Friday, April 3, 2026, from 7:30 pm, join us to celebrate the opening of the season at our first guinguette evening!

For the occasion, we’ll be celebrating our first partnership with a festival: Welcome in Tziganie.

The Balkan Fanfare will be playing live!

A great opportunity to have fun with friends and family in early spring!

Book online

To join us:

Reserve your seat at table and concert now.

Once there, choose your drinks from the menu below:

Porc Noir de bigorre charcuterie board 18?

Grilled Porc Noir de bigorre AOP with seasonal accompaniments 28?

Hot dish of Porc Noir de Bigorre AOP, served in a grandma-style verrine 13?

Dessert (homemade crêpes, Givré des près ice cream, etc.) 5? your choice

Draught beer 3?, local bottled beer 3,50?

Aperitif (spritz gascon, floc, Ricard) and Armagnac: choice of 3? to 7?

Red, rosé and white wine: from 10? to 30? per bottle and from 3.50? to 6? per glass, as desired

Alcohol abuse is dangerous for your health

L’événement Soirée guinguette au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65