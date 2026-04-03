Soirée guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan

Loubersan

Soirée guinguette au Domaine Rey

DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Rejoignez nous pour cette soirée grillades le jeudi 13 Aout, soirée spéciale Melon de Lectoure et Floc de Gascogne, où bonne humeur, convivialité et saveurs sont au rendez-vous !

Avec cette réservation, vous disposez d’une Côte échine de Porc Noir de Bigorre grillée au brasero et ribs de Porc Noir de Bigorre marinés sauce barbecue, avec frites cuites à la graisse de canard et salade, de la réservation de votre place assise à table (placé) toute la soirée, et l’animation par le groupe de musique Otus.

Une fois sur place vous pourrez choisir si vous souhaitez d’autres consommations

Planches à partager, salaisons, mixtes avec fromages, camembert de 14€ à 22€

Dessert du moment à 7.50€ ou glace artisanales d’une productrices 3 à 5€

Bières en pression à 3€, bières locales en bouteille 4€

Apéritifs (Spritz Gascon, Floc de Gascogne, Ricard, cocktail ou punch du moment) et Armagnac: de 3€ à 7€

Soft classiques (coca, perrier…) ou locaux (jus de pomme du Gers, …) de 2,50€ à 4,50€ , au choix

Vins Rouge, Rosé, Blanc de 10€ à 30€ la bouteille, au choix ou de 3 à 8€/verre

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Arrivée possible à partir de 19h, grillade à partir de 20h30. Possibilité de faire la balade libre dans les parcs des cochons avant la soirée.

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DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

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English :

Join us for our barbecue night on Thursday, August 13—a special evening featuring Lectoure melons and Floc de Gascogne, where good cheer, camaraderie, and delicious flavors await!

With this reservation, you’ll enjoy a Bigorre Black Pig pork loin grilled over a charcoal brazier and Bigorre Black Pig ribs marinatedin barbecue sauce, served with fries cooked in duck fat and a salad, a reserved seat at a table (assigned seating) for the entire evening, and entertainment by the band Otus.

Once there, you can choose if you’d like additional items:

Platters to share, cured meats, mixed platters with cheeses, Camembert from €14 to €22

Dessert of the day for €7.50 or artisanal ice cream from a local producer for €3–€5

Draft beers at 3€, local bottled beers at 4€

Aperitifs (Spritz Gascon, Floc de Gascogne, Ricard, cocktail, or punch of the day) and Armagnac: from 3€ to 7€

Classic soft drinks (Coke, Perrier…) or local options (apple juice from the Gers, …) from 2.50? to 4.50?, your choice

Red, Rosé, and White wines from 10€ to 30€ per bottle, your choice, or from 3€ to 8€ per glass

Alcohol abuse is dangerous for your health

Arrival possible starting at 7:00 PM, barbecue starting at 8:30 PM. Option to take a self-guided walk through the pig pens before the evening event.

L’événement Soirée guinguette au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65