Soirée Guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan
Soirée Guinguette au Domaine Rey DOMAINE REY Loubersan jeudi 20 août 2026.
Loubersan
Soirée Guinguette au Domaine Rey
DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Rejoignez nous pour cette soirée grillades le jeudi 20 Aout, où bonne humeur, convivialité et saveurs sont au rendez-vous !
Avec cette réservation, vous disposez d’une Côte échine de Porc Noir de Bigorre grillée au brasero et brochettes de canard IGP Gers grillées au brasero, avec frites cuites à la graisse de canard et salade, de la réservation de votre place assise à table (placé) toute la soirée, et l’animation par le groupe de musique CRUISIN REBEL
Une fois sur place vous pourrez choisir si vous souhaitez d’autres consommations
Planches à partager, salaisons, mixtes avec fromages, camembert de 14€ à 22€
Dessert du moment à 7.50€ ou glace artisanales d’une productrices 3 à 5€
Bières en pression à 3€, bières locales en bouteille 4€
Apéritifs (Spritz Gascon, Floc de Gascogne, Ricard, cocktail ou punch du moment) et Armagnac: de 3€ à 7€
Soft classiques (coca, perrier…) ou locaux (jus de pomme du Gers, …) de 2,50€ à 4,50€ , au choix
Vins Rouge, Rosé, Blanc de 10€ à 30€ la bouteille, au choix ou de 3 à 8€/verre
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Arrivée possible à partir de 19h, grillade à partir de 20h30. Possibilité de faire la balade libre dans les parcs des cochons avant la soirée.
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DOMAINE REY 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com
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English :
Join us for our barbecue night on Thursday, August 20, where good cheer, a friendly atmosphere, and delicious flavors await!
With this reservation, you’ll enjoy a Bigorre Black Pig pork loin grilled over a charcoal brazier and IGP Gers duck skewers grilled over a charcoal brazier, served with fries cooked in duck fat and a salad, a reserved seat at a table (assigned) for the entire evening, and entertainment by the band CRUISIN REBEL
Once there, you can choose if you’d like additional drinks:
Platters to share, cured meats, mixed platters with cheeses, Camembert from €14 to €22
Dessert of the day for €7.50 or artisanal ice cream from a local producer for €3–€5
Draft beers at 3€, local bottled beers at 4€
Aperitifs (Spritz Gascon, Floc de Gascogne, Ricard, cocktail, or punch of the day) and Armagnac: from 3€ to 7€
Classic soft drinks (Coke, Perrier…) or local options (apple juice from the Gers, …) from 2.50? to 4.50?, your choice
Red, Rosé, and White wines from 10€ to 30€ per bottle, your choice, or from 3€ to 8€ per glass
Alcohol abuse is dangerous to your health
Arrival possible starting at 7:00 PM, barbecue starting at 8:30 PM. Option to take a self-guided walk through the pig pens before the evening event.
L’événement Soirée Guinguette au Domaine Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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