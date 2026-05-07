Fermes en Fête au Domaine de Rey Domaine de Rey Loubersan

Loubersan

Fermes en Fête au Domaine de Rey

Domaine de Rey 805 Chemin de Lasserade Loubersan Gers

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

10h à 12h Visite guidée dans les parcs de Porc Noir de Bigorre AOP et dégustation

12h à 13h30-14h Déjeuner fermier

Au choix lasagnes de porc noir Bigorre AOP, sauté de porc noir Bigorre AOP et son riz rouge à l’orientale, sauté de porc noir Bigorre AOP patates avec une sauce aux 2 moutardes, parmentier de boudin ou boudin avec sa compotée de pommes Dessert une part de tourteau avec 1 boule de glace de productrice.

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Domaine de Rey 805 Chemin de Lasserade Loubersan 32300 Gers Occitanie +33 6 27 04 24 01 info@porcnoir-domainerey.com

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English :

10am to 12pm Guided tour of Porc Noir de Bigorre PDO farms and tasting session

12h to 13h30-14h Farmhouse lunch

Choice of: Pork lasagne Bigorre AOP, sauté of black pork Bigorre AOP with Oriental-style red rice, sauté of black pork Bigorre AOP with potatoes and a 2-mustard sauce, black pudding parmentier or black pudding with apple compote? Dessert: a slice of crab with 1 scoop of ice cream.

L’événement Fermes en Fête au Domaine de Rey Loubersan a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65