Fête annuelle des 150 ans du Sonnenhof Bischwiller
Fête annuelle des 150 ans du Sonnenhof Bischwiller dimanche 7 juin 2026.
Bischwiller
Fête annuelle des 150 ans du Sonnenhof
22 22 rue d’Oberhoffen Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 21:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Une grande fête, un gros gâteau, un siècle et demi plus tard et toujours autant de joie dans le cœur à l’approche de la fête annuelle pas de doute, le Sonnenhof vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin à Bischwiller pour une célébration exceptionnelle de 9h30 à 21h !
Une grande fête, un gros gâteau, un siècle et demi plus tard et toujours autant de joie dans le cœur à l’approche de la fête annuelle pas de doute, le Sonnenhof vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin à Bischwiller pour une célébration exceptionnelle de 9h30 à 21h !
Pour cette année très spéciale au Sonnenhof, le temps des fêtes ne connait pas d’interruption. Au programme de notre fête annuelle
– Culte consistorial à 10h sous le chapiteau,
– Exposition des Ateliers du Sonnenhof avec vente d’objets artisanaux à partir de 11h,
– Buvettes, bar à cocktails et restauration sur place dès midi.
– Gâteau et chanson d’anniversaire à 13h30 sous le chapiteau
– Activités variées pour tous les âges baptêmes voitures anciennes, tir à l’arc, tombola, baptêmes poneys, kermesse, stand des Jardins du Sonnenhof, jeux en bois,
– Spectacles de magie, de danse et de danse country,
– Déambulations des Lights of Fire de 15h à 17h.
– De 18h à 21h concert des Koï’s et tartes flambées !
Entrée gratuite et accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Programme complet https://www.fondation-sonnenhof.org/prog_feteannuelle_2026/ 0 .
22 22 rue d’Oberhoffen Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 23 40 z.fischer@fondation-sonnenhof.org
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English :
A big party, a big cake, a century and a half later and still so much joy in the heart as the annual festival approaches: there’s no doubt about it, the Sonnenhof is looking forward to seeing you on Sunday June 7 in Bischwiller for an exceptional celebration from 9:30 a.m. to 9:00 p.m.!
L’événement Fête annuelle des 150 ans du Sonnenhof Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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