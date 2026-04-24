Fête annuelle des 150 ans du Sonnenhof Bischwiller

Bischwiller

Fête annuelle des 150 ans du Sonnenhof

22 22 rue d’Oberhoffen Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Une grande fête, un gros gâteau, un siècle et demi plus tard et toujours autant de joie dans le cœur à l’approche de la fête annuelle pas de doute, le Sonnenhof vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin à Bischwiller pour une célébration exceptionnelle de 9h30 à 21h !

Une grande fête, un gros gâteau, un siècle et demi plus tard et toujours autant de joie dans le cœur à l’approche de la fête annuelle pas de doute, le Sonnenhof vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin à Bischwiller pour une célébration exceptionnelle de 9h30 à 21h !

Pour cette année très spéciale au Sonnenhof, le temps des fêtes ne connait pas d’interruption. Au programme de notre fête annuelle

– Culte consistorial à 10h sous le chapiteau,

– Exposition des Ateliers du Sonnenhof avec vente d’objets artisanaux à partir de 11h,

– Buvettes, bar à cocktails et restauration sur place dès midi.

– Gâteau et chanson d’anniversaire à 13h30 sous le chapiteau

– Activités variées pour tous les âges baptêmes voitures anciennes, tir à l’arc, tombola, baptêmes poneys, kermesse, stand des Jardins du Sonnenhof, jeux en bois,

– Spectacles de magie, de danse et de danse country,

– Déambulations des Lights of Fire de 15h à 17h.

– De 18h à 21h concert des Koï’s et tartes flambées !

Entrée gratuite et accès adapté aux personnes à mobilité réduite

Programme complet https://www.fondation-sonnenhof.org/prog_feteannuelle_2026/ 0 .

22 22 rue d’Oberhoffen Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 23 40 z.fischer@fondation-sonnenhof.org

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English :

A big party, a big cake, a century and a half later and still so much joy in the heart as the annual festival approaches: there’s no doubt about it, the Sonnenhof is looking forward to seeing you on Sunday June 7 in Bischwiller for an exceptional celebration from 9:30 a.m. to 9:00 p.m.!

L’événement Fête annuelle des 150 ans du Sonnenhof Bischwiller a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau