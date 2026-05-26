Fête au grain de la vallée 2ème édition – Le GRAIN de la Vallée Marseille 11e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement

Fête au grain de la vallée 2ème édition –

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 21h30. Le GRAIN de la Vallée 196 Traverse de la Penne Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Toute l’équipe du Grain de la Vallée a le plaisir d’inviter, petits et grands, à la 2ème édition de »C’est la fête au GRAIN de la Vallée !Enfants

Cette journée festive, sous le signe des jeux, des récits et de la convivialité, sera l’occasion de se retrouver dans les jardins du GRAIN autour de jeux de société, de plein air mais aussi d’activités destinées aux tout-petits en partenariat avec le Relais Petite Enfance UFCV du 11è arrondissement de Marseille…

sans oublier notre boulodrome !



Vous pourrez vous balader dans les jardins, prendre le temps d’une farniente à l’ombre des platanes et sentir les belles odeurs de l’été dans les prairies,

à proximité de la ferme florale Fleurs de Marseille, de la pépinière Mastoc et de la briqueterie Raz-de-Terre.



Au programme également la découverte du tarot de Marseille avant l’apéritif convivial du Bar à Thym, un déjeuner Spécial PAELLA (sur réservation uniquement) des contes pour enchanter toutes les oreilles à 14h30, le spectacle Bab’el Asmé, la Porte des noms proposé par la Cie Transbordeur

où il sera question de récits de vie.

Nous terminerons cette belle journée estivale par une veillée proposée et animée par Marien Guillé.



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

• 10h00 Accueil du public

• 11h00 Entrez dans Les mystères du tarot de Marseille par Patrick Mabrier Conférence interactive

• 12h30 Apéritif convivial

• 13h00 Paella surréservation (Prix 7 € 12 €) proposée par El Bandana

https://www.helloasso.com/associations/le-grain-de-la-vallee/evenements/paella-au-grain-de-la-vallee

Possibilité aussi de se restaurer chez Vé ! Notre food truck préféré !

• 14h30 Contes pour petits & grands avec Paroles et Merveilles

• 15h30 17h Découverte de la Ferme florale suivi d’un atelier de cueillette et réalisation d’un bouquet de fleurs fraîches (atelier payant, inscription obligatoire auprès de Marie Laure 06 50 81 43 38 fleursdemarseille@gmail.com )

• 16h30 Spectacle Bab’el Asmé, la Porte des noms ! par le Collectif Transbordeur. Ensemble, franchissons une porte vers l’ailleurs,

la Bab’el des noms et des prénoms, des langues, des paysages d’enfance, des rêves en devenir … C’est quoi ton nom ? Ça veut dire quelque chose ?Tu sais d’où il vient ? Qui te l’a donné ? Pourquoi ? Tu l’aimes ? Autant de questions qui donneront à entendre autant de réponses pour ce voyage intérieur.

• 18h30 Un pied devant l’autre , une veillée contée autour de récits et souvenirs de marche(s) au bout du quartier comme au bout du monde, proposée par Marien Guillé, voyageur performeur, conteur et amoureux des mots.

Venez avec une anecdote, un texte ou une histoire à partager pour nous raconter votre manière de marcher sur la Terre.



INFORMATIONS UTILES

Entrée libre, petit parking gratuit.

Restauration et buvette sur place (adhésion obligatoire de 1€ pour consommer) .

Le GRAIN de la Vallée 196 Traverse de la Penne Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 87 77 84 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The entire Grain de la Vallée team is delighted to invite young and old alike to the 2nd edition of C’est la fête au GRAIN de la Vallée!

L’événement Fête au grain de la vallée 2ème édition – Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille