Fête au village Clérieux
Fête au village Clérieux vendredi 22 mai 2026.
Clérieux
Fête au village
Centre du village Clérieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-22
La Fête au Village revient à Clérieux !
Après une édition mémorable l’année dernière, on remet ça avec encore plus de bonne humeur, de musique, de animations et de convivialité !
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Centre du village Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetes.clerieux@gmail.com
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English : Fête au village
The Fête au Village returns to Clérieux!
After last year?s memorable event, we?re back with even more fun, music, entertainment and conviviality!
L’événement Fête au village Clérieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme