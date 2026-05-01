Clérieux

Fête au village

Centre du village Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

La Fête au Village revient à Clérieux !

Après une édition mémorable l’année dernière, on remet ça avec encore plus de bonne humeur, de musique, de animations et de convivialité !

.

Centre du village Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetes.clerieux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête au village

The Fête au Village returns to Clérieux!

After last year?s memorable event, we?re back with even more fun, music, entertainment and conviviality!

L’événement Fête au village Clérieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme