Visite en fanfare le village de Clérieux et la fanfare Forte Banda Rdv devant l’Eglise Sainte Catherine Labouré Clérieux

Clérieux

Visite en fanfare le village de Clérieux et la fanfare Forte Banda

Rdv devant l’Eglise Sainte Catherine Labouré 2 Pl. de la Mairie Clérieux Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez découvrir nos visites en fanfare déambulez à la découverte du patrimoine, de monuments en ruelles au rythme de la fanfare Forte Banda au cœur du village de Clérieux !

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Rdv devant l’Eglise Sainte Catherine Labouré 2 Pl. de la Mairie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : Visite en fanfare le village de Clérieux et la fanfare Forte Banda

Come and discover our tours with a brass band: stroll through the village of Clérieux and discover its heritage, from monuments to narrow streets, to the rhythm of the Forte Banda brass band!

L’événement Visite en fanfare le village de Clérieux et la fanfare Forte Banda Clérieux a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme