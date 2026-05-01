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Fête au village Rue des Coquelicots Le Champ-Saint-Père

Fête au village Rue des Coquelicots Le Champ-Saint-Père samedi 16 mai 2026.

Lieu : Rue des Coquelicots

Adresse : Espace de Loisirs de la Nantée

Ville : 85540 Le Champ-Saint-Père

Département : Vendée

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Champ-Saint-Père

Fête au village

Rue des Coquelicots Espace de Loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

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Rue des Coquelicots Espace de Loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 40 93 24  comitedesfetes.lechampstpere@gmail.com

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English :

L’événement Fête au village Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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