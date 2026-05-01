Fête au village Rue des Coquelicots Le Champ-Saint-Père

Le Champ-Saint-Père

Fête au village

Rue des Coquelicots Espace de Loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

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Rue des Coquelicots Espace de Loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 40 93 24 comitedesfetes.lechampstpere@gmail.com

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English :

L’événement Fête au village Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral