Fête au village Rue des Coquelicots Le Champ-Saint-Père
Fête au village Rue des Coquelicots Le Champ-Saint-Père samedi 16 mai 2026.
Le Champ-Saint-Père
Fête au village
Rue des Coquelicots Espace de Loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
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Rue des Coquelicots Espace de Loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 40 93 24 comitedesfetes.lechampstpere@gmail.com
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English :
L’événement Fête au village Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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