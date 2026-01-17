Fête au village Orbigny

Fête au village

Fête au village avec différentes activités comme mini concert de la Lyre Républicaine d’Orbigny. Manifestations des sapeurs pompiers d’Orbigny. Activités tout au long de la journée. Repas champêtre, feu d’artifice et bal.

Rue de l’Augeaunerie Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 68 80 61 15 comitedesfetesorbigny37@gmail.com

Village festival with various activities including a mini concert by the Lyre Républicaine d’Orbigny. Events by the Orbigny fire department. Activities throughout the day. Country-style meal, fireworks and dance.

