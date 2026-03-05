Fête de la musique Orbigny
Fête de la musique Orbigny vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique
Rue Jeanne d’Arc Orbigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez profiter d’un apéritif-concert offert par la Lyre en l’honneur de la fête de la musique.
Rue Jeanne d’Arc Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 54 71 72 66
English :
Come and enjoy an aperitif-concert offered by the Lyre in honor of the Fête de la Musique.
L’événement Fête de la musique Orbigny a été mis à jour le 2026-03-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire