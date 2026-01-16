Fête autour de l’arbre tout vent Montlieu-la-Garde
Fête autour de l’arbre tout vent Montlieu-la-Garde dimanche 22 novembre 2026.
Fête autour de l'arbre
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 17:00:00
2026-11-22
A la Sainte Catherine tout prend racine , profitez de l’automne pour venir apprendre à greffer , pour acheter vos plants de fruitiers et découvrir nos artisans .
Vous trouverez une bourse d’échange de plantes et graines
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
English :
At Saint Catherine’s, everything takes root, so take advantage of autumn to come and learn how to graft, buy your fruit plants and discover our artisans.
You’ll also find a plant and seed exchange
