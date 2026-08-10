AGENDA · Lignières-de-Touraine
Fête aux Rillons et au boudin Lignières-de-Touraine
samedi 5 septembre 2026 · Lignières-de-Touraine
Informations pratiques
Lignières-de-Touraine
Fête aux Rillons et au boudin
Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Fête aux Rillons et au boudin. Restauration, buvette et animation musicale.
Fête aux Rillons et au boudin. Restauration, buvette et animation musicale. .
Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Rillons festival
L’événement Fête aux Rillons et au boudin Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme