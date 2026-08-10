Informations pratiques

Lignières-de-Touraine

Fête aux Rillons et au boudin

Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Fête aux Rillons et au boudin. Restauration, buvette et animation musicale.

Fête aux Rillons et au boudin. Restauration, buvette et animation musicale. .

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Rillons festival

L’événement Fête aux Rillons et au boudin Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme