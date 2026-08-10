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Fête aux Rillons et au boudin Lignières-de-Touraine

samedi 5 septembre 2026 · Lignières-de-Touraine

Fête aux Rillons et au boudin Lignières-de-Touraine

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
37130 Lignières-de-Touraine
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Lignières-de-Touraine

Fête aux Rillons et au boudin

Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Fête aux Rillons et au boudin. Restauration, buvette et animation musicale.
Fête aux Rillons et au boudin. Restauration, buvette et animation musicale.   .

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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Rillons festival

L’événement Fête aux Rillons et au boudin Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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