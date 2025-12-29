Fête communale à Le Pas Rue Saint Martin Le Pas

Fête communale à Le Pas

Le Pas Mayenne





Début : 2026-09-05 19:30:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Pas en fête

Le Pas est en fête !

Début le samedi soir avec apéro concert, musique avec le groupe Notting Hill, spectacle pyrotechnique avec 2 artistes du Cercle de feu , structure gonflable pour les enfants et feu d’artifice à l’étang. Et le dimanche midi, repas, collectionneurs dans la salle et expo véhicules anciens.

Samedi soir

À partir de 19h30, apéro concert

20h30 musique avec le groupe Notting Hill

21h45 retraite aux flambeaux

22h spectacle pyrotechnique Le Cercle de feu

22h30 au plan d’eau

23h la musique revient avec le groupe Notting Hill

Dimanche

12h00 Repas champêtre sur réservation (moules frites ou saucisses frites) possibilité de repas sans réservation mais en nombre limité

14h-16h, découvrez une exposition dans la salle communale sur les 2 guerres mondiales, avec des véhicules anciens présents dans la rue Saint Martin (autour de l’église).

Structure gonflable pour les enfants si le temps le permet.

Contact pour exposer un véhicule ancien (voiture, 2 roues, side-car, tracteur…) ou pour exposer une collection

06 04 49 67 89 (n’hésitez pas à laisser un message, je vous répondrai). .

Rue Saint Martin Proximité de la salle communale Le Pas 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 04 49 67 89

English :

Le Pas en fête

