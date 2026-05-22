Visite Rencontre avec Ronce L’Herborigène à Le Pas Jardin de la Mare aux Simples Le Pas
Visite Rencontre avec Ronce L’Herborigène à Le Pas Jardin de la Mare aux Simples Le Pas samedi 13 juin 2026.
Le Pas
Visite Rencontre avec Ronce L’Herborigène à Le Pas
Jardin de la Mare aux Simples 8 rue de Normandie Le Pas Mayenne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Rencontre avec une plante médicinale
Les rencontres recommencent au Jardin de la Mare aux Simples et pour ouvrir le bal 2026 ce sera avec la Ronce !
Une occasion et un prétexte pour venir visiter le Jardin médicinal et découvrir le séchoir.
Evènement sur réservation et places limitées.
Une tenue adaptée ainsi que des chaussures adéquates sont fortement conseillées. .
Jardin de la Mare aux Simples 8 rue de Normandie Le Pas 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 15 83 79 68 infos@herborigene.fr
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English :
Encounter with a medicinal plant
L’événement Visite Rencontre avec Ronce L’Herborigène à Le Pas Le Pas a été mis à jour le 2026-05-22 par Bocage Mayennais Tourisme
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