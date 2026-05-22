Visite Rencontre avec Ronce L’Herborigène à Le Pas Jardin de la Mare aux Simples Le Pas

Le Pas

Visite Rencontre avec Ronce L’Herborigène à Le Pas

Jardin de la Mare aux Simples 8 rue de Normandie Le Pas Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rencontre avec une plante médicinale

Les rencontres recommencent au Jardin de la Mare aux Simples et pour ouvrir le bal 2026 ce sera avec la Ronce !

Une occasion et un prétexte pour venir visiter le Jardin médicinal et découvrir le séchoir.

Evènement sur réservation et places limitées.

Une tenue adaptée ainsi que des chaussures adéquates sont fortement conseillées. .

Jardin de la Mare aux Simples 8 rue de Normandie Le Pas 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 15 83 79 68 infos@herborigene.fr

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English :

Encounter with a medicinal plant

L’événement Visite Rencontre avec Ronce L’Herborigène à Le Pas Le Pas a été mis à jour le 2026-05-22 par Bocage Mayennais Tourisme