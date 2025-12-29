Spectacles pyrotechniques Le Pas
Spectacles pyrotechniques Le Pas samedi 5 septembre 2026.
Spectacles pyrotechniques
Rue du Plessis Le Pas Mayenne
Début : 2026-09-05 22:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00
2026-09-05
2 spectacles pyrotechniques à Le Pas le samedi 5 septembre 2026
Lors de la fête communale de Le Pas le week-end du samedi 5 septembre, 2 artistes de la Compagnie Cercle de feu feront un spectacle pyrotechnique à 22H, suivi d’un tir de feu d’artifice le samedi vers 22H30. .
Rue du Plessis Le Pas 53300 Mayenne Pays de la Loire comitedesfeteslepas@gmail.com
English :
2 fireworks displays at The Pas on Saturday, September 5, 2026
