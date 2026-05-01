La Chapelle-au-Riboul

FETE COMMUNALE DE LA CHAPELLE AU RIBOUL

La Chapelle-au-Riboul Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Le comité des fêtes de la Chapelle au Riboul organise sa fête communale du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai 2026.

Au programme

* Manèges sur tout le week-end autobuttantes, carroussel, tir à la carabine…

* Le vendredi 8 mai vide grenier et marché producteurs et artisanal, réservation fortement conseillée, emplacement gratuit, une caution de 10 € est demandée à l’inscription, elle sera rendue le jour de la manifestation. (

* Le samedi 9 mai concours de palets enfants et adultes, sans réservation obligatoire, dès 10h, tarif 5€ par personne.

Repas à partir de 18h30, sur place ou à emporter, réservation obligatoire avant le 4 mai.

* Le dimanche 10 mai exposition de véhicules anciens et de prestiges, emplacement gratuit, inscription demandée avant le 4 mai. .

La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 26 92 04 43

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English :

The Comité des fêtes de la Chapelle au Riboul is organizing its fête communale from Friday May 8 to Sunday May 10, 2026.

L’événement FETE COMMUNALE DE LA CHAPELLE AU RIBOUL La Chapelle-au-Riboul a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Mayenne Co