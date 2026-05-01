FETE COMMUNALE DE LA CHAPELLE AU RIBOUL La Chapelle-au-Riboul
FETE COMMUNALE DE LA CHAPELLE AU RIBOUL La Chapelle-au-Riboul vendredi 8 mai 2026.
La Chapelle-au-Riboul
FETE COMMUNALE DE LA CHAPELLE AU RIBOUL
La Chapelle-au-Riboul Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Le comité des fêtes de la Chapelle au Riboul organise sa fête communale du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai 2026.
Au programme
* Manèges sur tout le week-end autobuttantes, carroussel, tir à la carabine…
* Le vendredi 8 mai vide grenier et marché producteurs et artisanal, réservation fortement conseillée, emplacement gratuit, une caution de 10 € est demandée à l’inscription, elle sera rendue le jour de la manifestation. (
* Le samedi 9 mai concours de palets enfants et adultes, sans réservation obligatoire, dès 10h, tarif 5€ par personne.
Repas à partir de 18h30, sur place ou à emporter, réservation obligatoire avant le 4 mai.
* Le dimanche 10 mai exposition de véhicules anciens et de prestiges, emplacement gratuit, inscription demandée avant le 4 mai. .
La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 6 26 92 04 43
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English :
The Comité des fêtes de la Chapelle au Riboul is organizing its fête communale from Friday May 8 to Sunday May 10, 2026.
L’événement FETE COMMUNALE DE LA CHAPELLE AU RIBOUL La Chapelle-au-Riboul a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Mayenne Co