Fête communale D’Estos Fronton Estos

Estos

Fête communale D’Estos

Fronton 31 Cami du Junqua Estos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:30:00

fin : 2026-06-14 23:59:00

Date(s) :

2026-06-12

– Le 12 juin Apéritif offert par le comité des fêtes suivi du repas du village puis d’un bal de 23h à 2h. Le 13 Juin A partir de 14h, tournoi de pétanque en double et jeux pour enfants, de 23h à 4h Bal animé par DJ Bendes. Restauration rapide toute la journée. Le 14 juin Messe à l’église à 10h30 puis dépôt de gerbe suivi d’un apéritif offert par le comité des fêtes à 11h30. .

Fronton 31 Cami du Junqua Estos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 81 92 contact@mairie-estos.com

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English :

L’événement Fête communale D’Estos Estos a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn