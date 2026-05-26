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Vide Greniers-Journées des associations Rue Jeliotte Estos

Vide Greniers-Journées des associations Rue Jeliotte Estos

Vide Greniers-Journées des associations Rue Jeliotte Estos dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue Jeliotte

Adresse : Halle

Ville : 64400 Estos

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 3 5 Tarif de base plein tarif

Estos

Vide Greniers-Journées des associations

Rue Jeliotte Halle Estos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Journées des associations: animations et démonstrations de danses Béarnaises, de chansons françaises , initiation pétanque et activités familles proposées respectivement par les associations Estosiennes: Pats Volats, Hart Poétique, La Boule Estosienne et  l’EVS Notre Dame, durant la journée du vide grenier.   .

Rue Jeliotte Halle Estos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 64 48 82 

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English :

L’événement Vide Greniers-Journées des associations Estos a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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