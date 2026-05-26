Finale Tournoi de pelote 2026 Fronton Estos
Finale Tournoi de pelote 2026 Fronton Estos vendredi 19 juin 2026.
Estos
Finale Tournoi de pelote 2026
Fronton 31 cami de junqua Estos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 21:00:00
Date(s) :
2026-06-19
2 finales à partir de 18h , repas à disposition .
Fronton 31 cami de junqua Estos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 81 92 contact@mairie-estos.com
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English :
L’événement Finale Tournoi de pelote 2026 Estos a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn