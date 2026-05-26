Finale Tournoi de pelote 2026 Fronton Estos

Estos

Finale Tournoi de pelote 2026

Fronton 31 cami de junqua Estos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

2 finales à partir de 18h , repas à disposition .

Fronton 31 cami de junqua Estos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 81 92 contact@mairie-estos.com

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English :

L’événement Finale Tournoi de pelote 2026 Estos a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn