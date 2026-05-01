Belforêt-en-Perche

Fête communale et vide-grenier le dimanche

Le Gué-de-la-Chaîne Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Fête Communale tout le week-end !

Fête foraine, danse country et jeux en bois géants tout le week-end

Samedi soir –> Soirée dansante avec orchestre,

Apéro, veau à la broche, gratin dauphinois/ratatouille, fromage salade et tartelette

Tarif 25€. 10€/enfant

Inscription avant le 27 mai.

Dimanche –> Vide-greniers, gratuit. Buvette et restauration sur place. .

Le Gué-de-la-Chaîne Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 7 67 08 09 93 mazuriervalerie71@gmail.com

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English : Fête communale et vide-grenier le dimanche

L’événement Fête communale et vide-grenier le dimanche Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-05-06 par CdC des Collines du Perche Normand