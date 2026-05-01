Fête communale et vide-grenier le dimanche Belforêt-en-Perche
Fête communale et vide-grenier le dimanche Belforêt-en-Perche samedi 23 mai 2026.
Belforêt-en-Perche
Fête communale et vide-grenier le dimanche
Le Gué-de-la-Chaîne Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Fête Communale tout le week-end !
Fête foraine, danse country et jeux en bois géants tout le week-end
Samedi soir –> Soirée dansante avec orchestre,
Apéro, veau à la broche, gratin dauphinois/ratatouille, fromage salade et tartelette
Tarif 25€. 10€/enfant
Inscription avant le 27 mai.
Dimanche –> Vide-greniers, gratuit. Buvette et restauration sur place. .
Le Gué-de-la-Chaîne Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 7 67 08 09 93 mazuriervalerie71@gmail.com
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English : Fête communale et vide-grenier le dimanche
L’événement Fête communale et vide-grenier le dimanche Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-05-06 par CdC des Collines du Perche Normand
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