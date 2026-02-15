La Perrière fête l’Art Village de La Perrière Belforêt-en-Perche

La Perrière fête l’Art

La Perrière, Petite Cité de Caractère au cœur du Perche et village millénaire vous accueille le week-end de la Pentecôte pour La Perrière fête l’Art

Faire découvrir le patrimoine du village de La Perrière en invitant des artistes à exposer chez les habitants du village, dans les rues,. Restauration dans la champ communal ou à la salle des fêtes. .

