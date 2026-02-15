La Perrière fête l’Art Village de La Perrière Belforêt-en-Perche
La Perrière fête l’Art Village de La Perrière Belforêt-en-Perche samedi 23 mai 2026.
La Perrière fête l’Art
Village de La Perrière La Perrière Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
La Perrière, Petite Cité de Caractère au cœur du Perche et village millénaire vous accueille le week-end de la Pentecôte pour La Perrière fête l’Art
Faire découvrir le patrimoine du village de La Perrière en invitant des artistes à exposer chez les habitants du village, dans les rues,. Restauration dans la champ communal ou à la salle des fêtes. .
Village de La Perrière La Perrière Belforêt-en-Perche 61360 Orne Normandie sejour@perchenormand.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Perrière fête l’Art
L’événement La Perrière fête l’Art Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-02-11 par CdC des Collines du Perche Normand