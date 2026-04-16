Neurodon au Jardin du Bois du Puits Serigny Belforêt-en-Perche

Belforêt-en-Perche

Neurodon au Jardin du Bois du Puits

Serigny Jardin le bois du puits Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 13:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Le jardin du Bois du Puits ouvre ses portes pour le week-end du Neurodon édition 2026. Une partie des recettes est reversée à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.

Vous pourrez parcourir le domaine de 4.5 hectares pour découvrir plus de 2000 variétés étiquetées à travers plusieurs espaces jardin miroir, italien, coquin … Livret de jeu pour les enfants. Aire de pique-nique disponible sur demande préalable. .

Serigny Jardin le bois du puits Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 07 64 18 82 leboisdupuits@gmail.com

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English : Neurodon au Jardin du Bois du Puits

L’événement Neurodon au Jardin du Bois du Puits Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-04-16 par CdC des Collines du Perche Normand