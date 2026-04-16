Neurodon au Jardin du Bois du Puits Serigny Belforêt-en-Perche
Neurodon au Jardin du Bois du Puits Serigny Belforêt-en-Perche vendredi 8 mai 2026.
Belforêt-en-Perche
Neurodon au Jardin du Bois du Puits
Serigny Jardin le bois du puits Belforêt-en-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 13:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Le jardin du Bois du Puits ouvre ses portes pour le week-end du Neurodon édition 2026. Une partie des recettes est reversée à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.
Vous pourrez parcourir le domaine de 4.5 hectares pour découvrir plus de 2000 variétés étiquetées à travers plusieurs espaces jardin miroir, italien, coquin … Livret de jeu pour les enfants. Aire de pique-nique disponible sur demande préalable. .
Serigny Jardin le bois du puits Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 07 64 18 82 leboisdupuits@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Neurodon au Jardin du Bois du Puits
L’événement Neurodon au Jardin du Bois du Puits Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-04-16 par CdC des Collines du Perche Normand
À voir aussi à Belforêt-en-Perche (Orne)
- Stage de deux jours Ecrire une nouvelle Serigny Belforêt-en-Perche 25 avril 2026
- Chemin des Ateliers du Perche Evy Cohen, artiste verrier et photographe La Petite Grange Belforêt-en-Perche 1 mai 2026
- Chemin des Ateliers du Perche Ramon Lopez La Perrière Belforêt-en-Perche 1 mai 2026
- Journées thématiques d’écriture Jardins Serigny Belforêt-en-Perche 17 mai 2026
- Le Trio d’Écouves en concert au Tertre Sérigny Belforêt-en-Perche 22 mai 2026